Toerisme Vlaanderen bekroont hotel Botanic Sanctuary Antwerp met ‘vijf sterren superior’

Antwerpen “Maak een warmte- en gezellig­heids­plan om winter door te komen”: Sascha Luyckx (Vooruit) vraagt dat district meer mensen samen­brengt

Warmte en gezelligheid: ook in barre tijden van exploderende energiekosten hoeft dat geen utopie te zijn. Vooruit, dat in het district Antwerpen op de oppositiebanken zit, vraagt het districtscollege om initiatieven te nemen die stedelingen samenbrengen. “Denk aan samen werken of studeren in het districtshuis Harmonie, samen sporten of samen eten in een dienstencentrum of buurthuis”, zegt fractieleider Sascha Luyckx.

16 september