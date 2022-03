Toekomstverbond na vijf jaar ‘opgefrist’: “Tegen september beslissing over extra overkappingen, sneltrams en Tijsmanstunnel”

AntwerpenHet Toekomstverbond van overheid en burgerbewegingen wil tegen september knopen doorhakken over extra overkappingen voor de Oosterweelverbinding. Daarnaast wil men ook klare wijn schenken over een sterker Antwerps sneltramnet én over de tweede Tijsmanstunnel. “We spreken over een pakket van 2 tot 2,5 miljard euro extra dat nu op tafel ligt”, zegt Manu Claeys (stRaten-generaal).

Vijf jaar na zijn oprichting heeft het Toekomstverbond (dat mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio moet verzoenen, red.) zijn ‘huwelijksgeloften’ opgefrist. Dat was geen overbodige luxe. Zo gaf Ringland vorige maand nog aan dat het vertrouwen bij de achterban geslonken was. Peter Vermeulen eiste toen snel duidelijkheid over drie knelpunten die een bijna volledige overkapping tegenhouden: een doorbraak voor de modal shift, een deugdelijke oplossing voor Knoop Oost in Borgerhout en het bannen van gevaarlijk transport van de Ring.

Een persconferentie in Brussel van alle hoofdrolspelers in het Toekomstverbond toonde dinsdag in elk geval opnieuw heel veel goede wil. Sommigen vertaalden dat voluntarisme ook in concrete cijfers voor de komende vijf jaar, de politici bleven daar voorzichtiger in.

Perspectief

In 2017 voegden de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur 1,25 miljard euro ‘overkappingsbudget’ toe aan wat er financieel al was vastgeklikt voor de Oosterweelverbinding. Manu Claeys: “Maar nu biedt de regering-Jambon het perspectief op nog eens het dubbele daarvan voor bijkomende overkappingen van de noordelijke ring, een ferme sprong van het sneltramnet en de aanleg van een tweede Tijsmanstunnel als deel van het haventracé.”

Na afloop van de persconferentie splitste Claeys dat ook wat gedetailleerder uit. “Voor de extra overkappingen gaat het over zo’n 700 miljoen euro, de Tijsmanstunnel loopt richting 1 miljard. En dan heb je de cruciale modal shift investeringen. Voor het ‘sneltramnet’ zit je gauw aan een half miljard euro, met een Antwerpse districtentram en verlengingen naar Ranst, de Houtlaan (Wijnegem) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.” (lees verder onder de foto)

Alexander D'Hooghe (intendant) en Manu Claeys (stRaten-generaal) tijdens de persconferentie. © BELGA

De sleutelvraag is altijd waar je de extra centen gaat halen. Met respect voor de Europese regels zal Lantis bekijken hoe ‘breed’ de tolheffing mag worden gebruikt om bijvoorbeeld te investeren in een Tijsmanstunnel en in maatregelen die de modal shift dienen, zoals de aanleg van sneltramlijnen.

Quote In 2012 hadden auto’s in de stad Antwerpen nog een aandeel van 52 procent in het verkeer. Vandaag is dat 35 procent. De verbeterde fietsmoge­lijk­he­den maken écht een verschil. Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit

Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is wat behoedzamer. “We willen nu vooral een meerjarenverhaal uitwerken en duidelijk maken dat het niet stopt in 2025. Voor mij loopt het ook niet snel genoeg. Maar we gaan er wel stevig op vooruit. In 2012 hadden auto’s in de stad Antwerpen nog een aandeel van 52 procent in het verkeer. Vandaag is dat 35 procent. De verbeterde fietsmogelijkheden maken écht een verschil. Wel, die trend dijt uit naar de omliggende regio.”

Districtentram

Kennis is ook fan van een Antwerpse districtentram. “In onze 20ste-eeuwse stadsgordel moet een vertramming zorgen voor een ander verplaatsingsgedrag. We denken trouwens nog aan nieuwe stukken metro, zoals voor Deurne-Noord of Deurne-Dorp. Dat zou voor de doorstroming veel kunnen schelen.”

Dirk Avonts (Ademloos), die huisarts is, duwde op enkele pijnpunten. “Verláág nu eens de snelheid op de Ring. Dat maakt uit of omwonenden al dan niet met open raam kunnen slapen. En zorg voor een stipt openbaar vervoer met veilige, comfortabele overstapplaatsen.”