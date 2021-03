Toch geen wettelijke zelfverdediging: hoofdinspecteur uit Lommel schuldig aan zes vuistslagen in het gezicht van een arrestant

Antwerpen Antwerpen wil racisme en discrimina­tie bij jeugd- en sportorga­ni­sa­ties in kaart brengen

De stad Antwerpen wil via een bevraging van begeleiders in het jeugd- en sportwerk in kaart brengen in welke mate zij en de jongeren met wie ze werken worden geconfronteerd met discriminatie, racisme en intimidatie. Het gaat om de eerste stap in een actieplan om tot een ondersteuningsaanbod te komen zodat jeugd- en sportorganisaties constructief kunnen omgaan met het probleem.