TITELKOORTS. Fans stromen toe op Bosuil voor titelmatch van Antwerp tegen Union: volg alle supportersgekte in deze blog

Behaalt Antwerp vandaag voor het eerst sinds 1957 de Belgische landstitel? Eerst moet Union nog voor de bijl, maar de supporters geloven er alvast in. Terwijl de spanning toeneemt, komen de eerste fans toe in het stadion. Volg alles rond de voetbalgekke supporters van RAFC hieronder in onze supportersblog.