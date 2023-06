Tinderdate tussen agent en mama van twee eindigt voor rechter

M., een 31-jarige moeder van twee had in oktober 2021 afgesproken met politieman J. uit Merksem. Ze leerden elkaar kennen via de datingapp Tinder en hielden verder contact via WhatsApp. Er werden flirterige berichten heen en weer gestuurd, maar M. maakte duidelijk dat ze geen seks wilde. Over wat er zich in de woning van J. afspeelde, lopen de verhalen van de twee uiteen.

Volgens M. werd ze gehandboeid, hardhandig vastgegrepen en gepenetreerd. Ze zou ook meerdere keren geroepen hebben om te stoppen en wanneer J. niet naar haar luisterde, begon ze te huilen.

Politieman J. en zijn advocate Oriana Van Wely ontkennen dat er sprake was van verkrachting en vroegen tijdens de rechtszaak maandag de vrijspraak. Volgens hen hadden de twee een BDSM-avond gepland en een stopwoord afgesproken, een ander woord dan ‘stop’ dus. Volgens M. kwam zo’n stopwoord pas ter sprake na de eerste verkrachting. Advocaat Cédric Monheim haalde ook aan dat in de woning van de politieman pornografisch materiaal gevonden was, net als een seksverhaal over een verkrachting waarbij het slachtoffer geboeid werd. De vrouw eist een schadevergoeding.

Vrijspraak

De beklaagde zelf zei in de rechtbank zich machteloos te voelen omdat M. eerst ‘ja’ en dan ‘neen’ zei. Vervolgens omschreef hij zichzelf in een lange tekst die hij thuis voorbereid had als iemand die situaties net onder controle bracht door zijn rustige karakter.

Het parket zette zich achter het verhaal van de politieman en vroeg om de vrijspraak. Volgens de procureur spreken vrouwen via Tinder best af op een neutraal terrein, zeker de eerste keer. Volgens hem gaf M. een signaal door mee naar huis te gaan met de politieman. Ook het feit dat M. tussen de twee vermeende verkrachtingen bij J. thuis gebleven was, kon op weinig begrip rekenen. Volgens het parket was er eveneens een gebrek aan bewijs. De uitspraak volgt op 30 juni.

