‘Tinder’ voor okapi’s: Zoo Antwerpen verwelkomt tweede kalfje van het jaar

Matchmaking

Zoo Antwerpen is als coördinator van het Europees kweekprogramma en internationaal stamboekhouder de expert van okapi’s. Voor 7 oktober woonden er vier okapi’s in de Zoo: Zaïre, Lindi, Xandor en Ubundu. Met Xambo - alle namen van dieren die dit dit jaar geboren worden in de Zoo, starten met de letter ‘x’ - is daar nu een vijfde bij gekomen. “Met het kweekprogramma willen we een reservepopulatie opbouwen”, legt Sander Hofman van de Zoo uit. “Moest het nodig zijn, kunnen we zo in de toekomst dieren terug naar Congo brengen.”