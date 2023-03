Tim (43) doet koffiebar tijdens ramadan al om 4 uur (!) ‘s ochtends open: “Mijn moslimvrienden een maand missen? Dat wil ik niet”

Perimeter voor bloedonder­zoek rond Umicore wordt uitgebreid

De lood-in-bloedwaarden bij kleuters nemen af naarmate de afstand tot de fabriek Umicore in Hoboken toeneemt. Maar: de loodblootstelling strekt verder dan de wijken Moretusburg-Hertogvelden. Dat blijkt uit een extra onderzoek van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) bij kleuters in een ruimere omgeving rond Umicore. In het najaar 2023 zal de perimeter van het halfjaarlijks bloedonderzoek uitgebreid worden.