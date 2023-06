Tijdelijke weg aan Antwerpse Royerssluis geopend

IN BEELD. Alle kleuren van de regenboog op Unicorn Festival: “Meest open minded festijn van het land”

Duizenden 'unicorns’ van alle uithoeken van het land. Dat is wat Unicorn Festival dit weekend twee dagen lang teweeg bracht op de terreinen van Zeescouts op Linkeroever. “Met dit festival willen we aantonen hoe mooi diversiteit kan zijn. Op Unicorn Festival heerst geen benauwde hokjesmentaliteit. Iedereen is vrij om zichzelf te zijn en te genieten van het leven, los van gender, huidskleur, religie en geaardheid.”