Tijdelijke maatregelen moeten verkeershinder aan Viaduct Merksem beperken: gratis park-and-rides en tram tijdens werken in kerstperiode

De voorbije maanden zorgden de brugvoegen van het viaduct van Merksem al voor zware verkeersellende in de richting van Nederland. Pas in januari kan de metalen voeg definitief hersteld worden. Tot dan is het behelpen met tijdelijke herstellingen. Nu blijkt dat er ook in de richting van Gent schade is vastgesteld. “De twee brugvoegen zijn niet met elkaar verbonden, maar moeten beide dagelijks een zware impact van het verkeer verwerken”, stelt AWV. De schade (aan de onderkant van de voeg) zou wel minder groot zijn dan in de richting van Nederland.