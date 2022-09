Tiende Modeste Bier Festival organiseert brouwcompetitie

voetbal eerste nationale Rupel Boom niet in gebreke gesteld voor lichtpanne, Tienen beraadt zich over beroep: “Scheids­rech­ter had de wedstrijd moeten starten”

Rupel Boom wordt niet in gebreke gesteld voor de lichtpanne in de wedstrijd tegen Tienen op 3 september. Dat besliste het Sportcomité KBVB donderdagochtend nadat beide partijen woensdag de kans kregen om hun pleidooi te geven rond de gebeurtenissen. De wedstrijd moet herspeeld worden op een latere datum, te bepalen door de kalendermanager. Tenzij KVK Tienen zich niet neerlegt bij de beslissing en dus in beroep gaat. Dat moeten de komende uren of dagen uitwijzen.

15 september