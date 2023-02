Tiende editie van Burgerbegroting gaat van start

Bewoners en organisaties beslissen elk jaar over de Burgerbegroting in verschillende stappen. In de eerste stap kiezen ze hun vijf favoriete thema’s en verdelen ze er 1,4 miljoen euro over. Tussen 1 april en 15 mei kan iedereen ideeën indienen. In september, tijdens de derde stap, kiezen de inwoners van district Antwerpen welke projecten er volgend jaar uitgevoerd worden. Het uitvoeren van die projecten is de vierde en laatste stap. Inwoners kiezen zelf aan welke en aan hoeveel stappen ze deelnemen.