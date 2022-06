Tien jaar cultuur-educatieve vrijhaven Stormkop: “Iedereen doet hier zijn eigen afwas, ook de ministers die hier over de vloer komen”

Tien jaar geleden palmde Stormkop het Steen in in het hart van de stad onder de vleugels van Barbara Wijckmans, directeur van kindertheater hetpaleis. Al snel kwam Koos Hogeweg aan boord van het toen nog ‘kleine projectje van enkele maanden’, met een achtergrond in de internationale theaterwereld. “De jongste mensen van onze stad die het oudste nog bestaande gebouw van de stad inpalmden, of hoe onze toekomst het verleden omarmt, een betere metafoor kon het Steen ons niet geven”, denkt Koos terug op die periode. “We mogen daar onze handjes voor kussen, want er waren kapers op de kust om het prachtige gebouw in te nemen. Van Studio 100 tot de Efteling, maar het is toen het nog onbekend kunstprojectje voor kinderen geworden”, grinnikt Koos.