Tien jaar cel voor Izegemse loverboy die tienermeisjes bloedneuzen sloeg en in prostitutie dwong: “Mijn ex’en mogen dus zomaar vanalles verklaren?”

Izegem/BruggeDe 28-jarige loverboy uit Izegem die vier meisjes tussen 14 en 18 jaar in de prostitutie dwong en tot bloedens toe sloeg, moet voor tien jaar achter de tralies. Sammy L. dook ook in bed met een 13-jarig meisje, maar vond dat hij niets verkeerd deed. “Dus mijn ex’en mogen zomaar vanalles verklaren?”, sprak hij na het vonnis de rechter toe.

De politie kreeg Sammy L. in november 2020 in het vizier. Ze hadden info ontvangen dat de twintiger al 3,5 jaar actief was als loverboy en meisjes dwong om zich te prostitueren in hotels en op zijn appartement. Volgens het Brugse parket wees het verdere onderzoek uit dat de Izegemnaar sinds juni 2017 vijf meisjes in de prostitutie had gedwongen. Met enkele van hen had hij ook een relatie. Vier van de slachtoffers waren tussen 14 en 18 jaar. L. deelde zelfs het bed met een 13-jarig meisje.

‘Not amused’

De man liet zijn vuisten vaak spreken. Zo sloeg hij de meisjes bloedneuzen of blauwe plekken en chanteerde hij hen met compromitterende foto’s die hij had gemaakt. Drie meisjes kregen ook drugs om hen gewilliger te maken. De drijfveer van de beklaagde was zijn gokverslaving. De slachtoffers, afkomstig uit Izegem, Waregem, Kortrijk, Sint-Niklaas, Hamont-Achel, Kruisem en Antwerpen, moesten hun inkomsten aan hem afgeven. “Hij heeft duizenden euro’s vergokt op de rug van die meisjes. Als hij geen geld meer had, moesten zij meer presteren”, vertelde procureur Frank Demeester.

Twee meisjes stelden zich burgerlijke partij tegen de loverboy en kregen 57.000 euro schadevergoeding toegekend. De rechter legde Sammy L. een effectieve celstraf van tien jaar op. Het openbaar ministerie had elf jaar gevraagd. De beklaagde moet ook een boete van 48.000 euro betalen en een verbeurdverklaring van 122.950. Sammy L. had tijdens de behandeling al met klem ontkend dat hij dwang had uitgeoefend op de meisjes. Zijn advocaat vroeg tevergeefs om zijn cliënt een voorwaardelijke straf op te leggen. Die laatste was na het vonnis op zijn minst ‘not amused’ te noemen. “Mijn ex’en mogen dus zomaar vanalles verklaren?”, richtte hij zich tot de voorzitter. Die snoerde hem daarop kordaat de mond en liet hem wegbrengen naar de cel.

