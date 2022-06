Tien beloftevolle fotografen stellen na begeleidingstraject tentoon in fotomuseum

Antwerpen Naast ringparken wil Antwerpen ook werk maken van nieuwe ‘Ringstad’

Een stad over de Ring, of kortweg: Ringstad. Dat nieuwe ‘district’ moet de komende decennia vorm krijgen in Antwerpen. Stadsbouwmeester Christian Rapp stelde zijn visie daarop vrijdag voor met schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). Er kan tot een miljoen vierkante meter (1 km²) aan bebouwbare oppervlakte bijkomen.

