Ticketverkoop voor langverwachte heropening van KMSKA start donderdag

ANTWERPEN Mee eigenaar worden van een échte Ensor voor slechts 150 euro? Museum voor Schone Kunsten zet uniek financie­rings­sys­teem op

Virtuele mede-eigenaar worden van James Ensors wereldbekend ‘Carnaval de Binche’? Koop dan een Art Security Token bij het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Het is het eerste museum in Europa dat in deze innovatieve financieringswijze stapt om de collectie te vergroten. “Daarnaast bieden we de unieke kans om laagdrempelig in kunst te investeren én stellen we de werken tentoon zodat iedereen er van kan genieten, oftewel het democratiseren van museumkunst.”

27 april