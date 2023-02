Thaise restaurantketen Pitaya, met filiaal in Antwerp Tower, vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

Moederbedrijf Alpha Thaï Benelux ondertekende in 2019, net voor de coronacrisis, een overeenkomst met de Franse eigenaars van PITAYA om het merk uit te bouwen in België, Nederland en Luxemburg. Het doel was om 70 restaurants te openen, zowel in eigendom als in franchise. Tot nu toe werden er elf geopend (zes in eigendom en vijf franchises), onder meer in de Antwerp Tower in Antwerpen, maar ook in Brussel, Leuven en Gent. Vorig jaar opende tweede Antwerpse vestiging, aan de Melkmarkt. Maar die ging al snel weer dicht.