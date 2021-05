Tesla van 30.000 euro van partner Sihame El Kaouakibi in beslag genomen

Antwerpen OVERZICHT. Urban jungles en kabinetten: de acht uniekste (en mooiste) studeer­plek­ken in Antwerpen

24 mei Nog even snel een samenvatting afdrukken en dat laatste pintje op café, want maandag 24 mei gaat de blokperiode officieel van start. Voor veel studenten een uitdagende periode, in deze tijd nog meer. Verschillende organisaties en districten gingen daarom naar jaarlijkse gewoonte aan de slag om de blokkende jongeren van een inspirerende omgeving te voorzien. Voor wie even uit huis wil, zich beter kan concentreren met subtiele groepsdruk of wie geflankeerd door vrienden de examenperiode wil doorstaan. Het Laatste Nieuws lijst de mooiste coronaveilige studiehavens voor u op.