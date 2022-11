Terwijl miljonairsdochter in cel zit, maakt ex-minnaar grote sier na verkoop van haar villa: man moet Mireille Gram 680.000 euro terugbetalen

Brasschaat RESTOTIP. Maurice: culinaire hoogstand­jes op je bord getoverd

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Maurice in Brasschaat, het nieuw restaurant van Kaatje De Blick (45) en ex-sterrenchef Karl Ave (48), dat amper twee maanden na opening een 13,5 op 20 kreeg in de zopas uitgekomen gids Gault&Millau 2023.

10:52