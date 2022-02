Terwijl mama even naar toilet was, glipte hij weg: zo belandde jongetje (5) in tunnel Antwerpen-Centraal voor hij door trein werd gegrepen

Antwerpen Moeder van Mike doet haar verhaal, drie maanden nadat haar zoon sterft in fietsen­stal­ling onder Astrid­plein: “Dood van Mike is hopelijk niet voor niets geweest”

Een dertigtal mensen met een witte roos in de hand kwam zondag samen op het Astridplein. In hun handen ook een heel aantal namen, de namen van de 52 dak- en thuislozen die in 2021 stierven op straat. Onder hen ook Wesley en Mike, de mannen die exact drie maanden geleden dood teruggevonden werden in de fietsenparking onder het Astridplein. Mikes moeder Frieda kan alleen maar hopen dat de dood van haar zoon niet voor niets is geweest. “Ik merk dat het overlijden van Mike en Wesley Antwerpen niet loslaat. En dat is goed, want 52 doden per jaar is te veel.”

7 februari