Terug naar de discotheken van toen met Red & Blue: “En toen kwam Eddy Wally plots binnen op een olifant”

“Over te nemen”

Het is ooit beter geweest. In november 1997 mocht Ludo Smits - intussen 67 jaar - zijn Red & Blue feestelijk openen, vernoemd naar de neonverlichting van de meisjes van plezier in het Schipperskwartier rondom de club. Vier jaar eerder startte hij al met het Hessenhuis als homobar. De toen zeer gekende Van Schoonhovenstraat in de gay-community - in de volksmond ‘Rue Vaseline’ - was lichtjes op zijn retour en klanten bleven vooral in het weekend op hun honger zitten wanneer de cafés de laatste hadden gegeven. De befaamde homodiscotheek Marcus Antonius was inmiddels al opgedoekt en in andere clubs was de gemeenschap dikwijls niet welkom in die tijd. Toen vrijhaven The Yard aan de andere kant van de hoerenbuurt ook stopte, twijfelde Ludo niet langer.