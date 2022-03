Terug dansen op de Waalsekaai: Café Local maakt comeback

ANTWERPENDe hoogdagen van het feestleven op het Antwerpse Zuid zijn al enkele decennia gepasseerd maar de laatste stuiptrekking - Café Local - die in de nillies nog heel erg populair was bij feestend Vlaanderen, herrijst uit de as. “Naast feesten zal er in het nieuwe Local ook plaats zijn voor bedrijfsevenementen, teambuildings, seminaries en andere activiteiten.”

Met het overgaan van The Dirty Rabbit in Bar & Bistro Monroe werd er eind vorig jaar definitief een streep getrokken door het nachtleven op het Antwerpse Zuid. Maar niet getreurd, want voortaan staat het vernieuwde Café Local terug ter beschikking voor externe feesten en andere evenementen. De nieuwe uitbater is het Shrimp Tempura van ondernemer Wim Van der Borght. Geen onbekende in het nachtleven met ook De Shop, Club Vaag, Lima, Jardim, Den Bocht, Club Cabane en Strantwerpen onder zijn vleugels, naast een resem bekende restaurants in het Antwerpse zoals Maven en Umami.

Nostalgie

“De opname van Café Local is een logische stap in de sector", heeft Van der Borght daarover te zeggen. “Voor mij is het ook een beetje nostalgie. “Ik heb mijn studentenjaren gesleten in de voormalige Paradox-feestzaal die later werd omgedoopt tot Café Local. Alles komt terug. Met de toevoeging van deze mooie en bekende locatie in onze portfolio, bouwen we onze activiteit rond topevenementenlocaties verder uit. En we investeren in vernieuwing, verbetering en meer dynamiek.”

Volledig scherm Café Local was een erg populaire plek om te feesten zowel voor studenten op donderdagen als voor dertigers en veertigers in het weekend. © rv

Dat Café Local een upgrade heeft gekregen, is een understatement. De eeuwenoude ramen van het pand werden geopend om daglicht binnen te laten voor activiteiten die het daglicht wél mogen zien. Verder werden de ventilatie- en technische installaties vernieuwd naar de nieuwe veiligheidsnormen. “We hebben de zaal veilig en professioneel de 21e eeuw binnengeloodst. De naam Café Local blijft wel bestaan, want die is beresterk en gekend in de stad en ver daarbuiten.”

J&M Catering

“Na nogal wat omwentelingen, quasi-faillissementen en bizar beheer, kwam Café Local enkele jaren geleden in beheer van J&M catering”, klinkt het verder bij Shrimp Tempura. “Dat vooraanstaande cateringbedrijf nam de teugels in handen van de teloorgegane historische site. J&M Catering heeft fantastisch werk geleverd, want de site werd gerenoveerd en commercieel terug op poten gezet.”

Volledig scherm © Shrimp Tempura

Maar toen kwam corona, en nam J&M contact op met Van der Borght. “Met de wens om zich nog meer te gaan oriënteren op hun overigens uitstekende cateringactiviteiten. Zo kwam voor ons de opportuniteit om deze mooie en erg bekende eventlocatie op te nemen in onze groep. Door de wisselwerking met de zes andere eventlocaties die we intussen hebben, kunnen we een mooi palet aan mogelijkheden bieden voor bedrijven en particulieren en promoten we mee bekende feestconcepten zoals Pré-Soirée en het Shomi van DJ Licious.”

Café Local is meteen ter beschikking voor externe evenementen. Meer info cafelocal.be. Meer over muziek in en rond Antwerpen in ons dossier.

Volledig scherm © Shrimp Tempura

Volledig scherm © Shrimp Tempura