TERRASTIP. Take 5 Minutes In Paris: “Best bewaarde geheim van Sint-Andries”

Antwerpen REPORTAGE. Hoe onveilig en onleefbaar is de Seefhoek? “Er zijn problemen, maar toch woon ik hier graag!”

De Seefhoek kwam de voorbije jaren geregeld negatief in het nieuws. Donderdag schreef bewoner Sim Coddé in een opiniestuk dat het stadsbestuur er te weinig investeert in veiligheid en leefbaarheid. We gingen daarom op stap in deze beruchte buurt en spraken met de bewoners over de voor- en nadelen van de wijk.

10:46