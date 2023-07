TERRASTIP. Cantine: fijne wijnbistro op het Zuid

20 jaar na de ‘Snorren­oor­log’ in Antwerpen: “Het is bijgelegd... Alleen jammer dat de ‘kalekop­pen­club’ niet wil samenwer­ken”

“Vroeger hadden jonge gasten een snor, nu zijn het allemaal ‘melksmoellekes’.” Hoog tijd dus om samen met Willy Dupon (85), de oprichter van de Europese Snorrenclub Antwerpen, terug te blikken op de snorrenrel die de voorpagina’s én rechtbank haalde. En vooruit te kijken, naar de toekomst van een club die samen met de snorren stilaan uitdunt. “Daar in Frankrijk, voor 3 miljoen tv-kijkers: we hebben toen laten zien dat we het echt ver kunnen brengen.”