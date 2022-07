TERRASTIP. Bocadero: “In het Saint-Tropez aan de Schelde genieten we van de zonsondergang”

ANTWERPEN Antwerpse brandweer stuurt delegatie naar ‘Olympische Spelen voor hulpverle­ners’ in Rotterdam

De brandweer van Antwerpen trekt deze zomer opnieuw naar de World Police and Fire Games of de zogenoemde ‘Olympische Spelen voor hulpverleners’. Na in 2019 terug te komen met tien medailles uit China moeten de ‘Antwerp Fire Dragons’ met Rotterdam als destinatie deze keer niet te ver reizen. Doet onze brandweer het dichter bij huis nóg beter?

20 juli