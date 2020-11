Terminaal zieke Antwerpfan beleeft met familie historische voetbalavond op Bosuil: “Overdonderd door ontvangst”

Antwerpen District en Beerschot Atletiek pakken uit met vijf nieuwe looproutes in Antwerpse parken

29 oktober Blijven bewegen: nu de coronacrisis ons nog harder treft dan in het voorjaar, is sport ontzettend belangrijk voor geest en lichaam. Het district Antwerpen heeft vijf nieuwe bewegwijzerde pop-uploopparcours uitgedokterd. Dat deed het samen met Beerschot Vrienden Atletiek Club (BVAC). Er zijn nu in totaal 13 van die parcours in het district.