Tekort aan verpleegkundigen in loondienst: Zorg en Gezondheid geeft slecht rapport aan woonzorgcentrum De Pelikaan

Wilrijk PVDA voert actie tegen hoge brandstof­prij­zen verkleed in olietonnen

Enkele weken nadat de PVDA een wetsvoorstel indiende om de accijnzen af te schaffen en de brandstofprijs te blokkeren op maximaal 1,40 euro per liter, voert de partij nu ook actie. Aan 34 tankstations in het land, waaronder die van de Boomsesteenweg in Wilrijk, hekelde de partij verkleed in olietonnen de hoge brandstofprijzen: “De regering moet de multinationals laten bijdragen om de prijsverlaging te betalen.”

21 mei