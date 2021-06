Technisch probleem verstoort metroverkeer: alleen bovengrondse trams rijden nog in Antwerpen

Antwerpen PFOS-vervuiling in en rond brandweer­ter­rei­nen: stad Antwerpen heeft enkel probleem met kazerne Lillo

20 juni Er zijn in Antwerpen geen woonzones rond brandweerkazernes waar te hoge concentraties PFOS in de grond zitten. Dat blijkt uit een brief van de Vlaamse regering aan de Antwerpse burgemeester met informatie over PFOS en blusschuim. Enkel brandweerpost Lillo, aan de Scheldelaan in havengebied, heeft mogelijk een probleem.