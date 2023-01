Team van populair restaurant Lewis opent nieuwe Bar Raket

Thomas Snijders, een chef met roots in de Kempen, leerde de stiel al doende. In 2013 opende hij zijn eigen restaurant Lewis in Hoogstraten. Al snel volgden lovende recensies en een hoge score van 15 op 20 in de prestigieuze restaurantgids Gault&Millau. In 2015 werd Lewis verkozen tot gastro-bistro van het jaar.

Vijf jaar na de opening, in augustus 2018, was het tijd voor iets nieuws en trok Thomas de deur van zijn restaurant achter zich dicht. Daarna ging het van Hoogstraten naar Catalonië en Denemarken: de eigenzinnige chef draaide mee in de restaurants van de bekende chef Albert Adria in Barcelona en ging op stage bij Relae in Kopenhagen, één van de vijftig beste restaurants ter wereld. Om daarna, boordevol inspiratie, te verhuizen naar hartje Antwerpen, waar hij aan een nieuw hoofdstuk begon voor Lewis. Je kent Lewis misschien ook nog van een reeks takeawayconcepten tijdens de ondertussen vervlogen lockdowntijden.

Volledig scherm De nieuwe Bar Raket in de Bresstraat. © Tessa Kraan

Rock-and-roll

Snijders opent nu ook een tweede zaak op 12 januari, Bar Raket. Het Bar Raket-team komt recht uit het Lewis-team, en verdeelt zijn tijd over beide restaurants. Ook in Bar Raket wil Snijders rock-and-roll brengen. “We willen verrassen met heerlijke producten en een vleugje entertainment”, aldus Snijders. “De borrelende creativiteit was niet te stoppen, en een nieuw concept is geboren: Bar Raket brengt ‘non-stop food’ in een casual sfeertje. Daarmee bedoel ik seizoensgebonden lekkers, van charcuterie en beenmerg met zuurdesemtoast tot mosselen in gerookte boter, vis van de dag of een beuling met kikkererwten. We bieden ook drankjes aan: van apero tot cocktails en mocktails, en een mooie selectie van bieren en wijnen.”

Bar Raket is open van dinsdag tot vrijdag voor lunch van 12 tot 16 uur en voor diner van 18 tot 23 uur, op zaterdag enkel voor diner van 18 tot 23 uur. Reserveren kan hier, maar hoeft niet.

