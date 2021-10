Taxichauffeur moet schadevergoeding betalen voor dood van Didier (25): “Hij had hem niet in dronken toestand mogen achterlaten op die plek”

Antwerpen/SchildeDe bestuurder van een illegale taxi moet de moeder van de verdronken Didier Bartholomeus (25) uit Schilde 10.000 euro schadevergoeding betalen. Het hof van beroep oordeelde dat de man een fout maakte, toen hij de dronken twintiger op een verlaten parkeerterrein in Merksem uit zijn wagen had gezet in de nabijheid van het Albertkanaal en het Dokske. Had hij dat niet gedaan, dan was de jongeman wellicht niet in het water gesukkeld en verdronken.

Didier Bartholomeus had in de nacht van 25 op 26 september 2016 zijn verjaardag gevierd in discotheek The Villa op het Eilandje. Om 6 uur ’s morgens werd hij door een portier aan de deur gezet, omdat hij te dronken was. De twintiger nam daarna voor 20 euro een illegale taxi, bestuurd door Saddam E.A. (29) die hem naar Schilde zou brengen.

Toen Didier onderweg moeilijk begon te doen, werd hij door de chauffeur in de Glasstraat in Merksem uit de wagen gezet. De Schildenaar verdween daarna spoorloos. Saddam E.A. bracht de volgende dag zijn gsm naar de politie en zei dat Didier het toestel in zijn wagen was vergeten. Hij had ook zijn portefeuille achtergelaten, maar die had Saddam E.A. de avond voordien al weggegooid, omdat er toch niets van waarde meer in zat.

Het lichaam van de verdronken Didier werd op 28 september 2016 uit het Dokske in Merksem gehaald. Het slachtoffer had 3,75 promille alcohol en sporen van cocaïne in zijn bloed. Saddam E.A. werd vervolgd voor onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, maar werd eind 2018 vrijgesproken. De correctionele rechtbank vond het niet bewezen dat de bestuurder strafrechtelijk verantwoordelijk was voor zijn dood.

De moeder van Didier ging in beroep tegen het vonnis. Het openbaar ministerie deed dat niet, waardoor het hof van beroep enkel nog op burgerrechtelijk vlak kon oordelen. Na een plaatsbezoek vond het hof dat Saddam E.A. inderdaad een fout had gemaakt door een dronken Didier op een verlaten plek omringd door water achter te laten. Hij werd veroordeeld tot de betaling van 10.000 euro schadevergoeding aan de moeder van Didier.

