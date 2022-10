Taxichauffeur in Antwerpse binnenstad vervoert klanten onder invloed van drugs

Antwerpen ASSISEN. 25 jaar cel voor Selahaddin Tankisi die kleermaker Mehmet Özkaraman vermoordde. “Ex-vrien­din Nuray treft ook blaam omdat ze hem liet denken gechan­teerd te worden.”

25 jaar in de cel. Dat is het toekomstbeeld dat Selahaddin Tankisi nu tegemoet treedt als straf voor de moord op kleermaker Mehmet Özkaraman. Het kostte de jury een slordige drie uur om tot die beslissing te komen. Tankisi had deze morgen al laten weten dat hij iedere straf die hem werd opgelegd zou aanvaarden. Opvallend was dat de jury Mehmets ex-vriendin Nuray K. medeverantwoordlijk hield voor de fatale confrontatie. “Ze maakte misbruik van Tankisi’s onkunde op relationeel gebied.”

30 september