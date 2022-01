Tarte tatins van Filip Peeters en zijn gezin voortaan élke week te verkrijgen aan Bourla: “Je ziet voldoening bij mensen méteen, dat is wat anders dan een film maken”

ANTWERPENVan de planken naar de keuken. Voortaan staan acteurskoppel Filip Peeters en An Miller met hun dochters élke zaterdagmiddag aan de Bourlaschouwburg in Antwerpen om hun intussen befaamde tarte tatins te verkopen. “Het is nog wat koffiedik kijken welke van onze voorstellingen kunnen doorgaan de komende tijd, dus is het fijn dat we onze energie hier collectief in kwijt kunnen.”

Tarte tatin. Of hoe de gezusters Tatin volgens de legende in 1889 per abuis eerst appels en dan pas deeg in hun taartvorm legden, omdat ze zo onder de indruk waren van het bezoek van de paus. Filip Peeters, gespecialiseerd in patisserie voor hij acteur werd, is er zich samen met zijn vrouw An Miller en dochter Louisa en Leonce in beginnen specialiseren in lockdowntijden. ‘Les Soeurs Miller’ werd geboren en in december plaatste het gezin hun eerste pop-up afhaalpunt aan de Bourlaschouwburg in het hartje van de Antwerpse Theaterbuurt. Vanaf dit weekend staan ze er élke zaterdag.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tessa Kraan

“Het loopt goed met onze taarten, we zijn erg blij dat we hiermee zijn gestart”, grinnikt Filip. “We doen dat in samenwerking met het allerbeste restaurant van ’t stad, Bistro Du Nord. We voorzien wat hapjes en kiezen een leuke selectie wijnen. Het is een zeer aangenaam vertoeven en toveren een glimlach op de mensen hun gezicht. We proberen er alles aan te doen om de meest onberispelijke kwaliteit te leveren en het geeft ons voldoening dat de mensen dat ook opmerken en appreciëren.”

Familie

Dat het acteursgezin vlak naast de Bourla merchant speelt, is volgens Filip een “fijn coincidence”. Acteren zit er echter niet of amper in momenteel. “Frustrerend want we gingen met onze voorstelling ‘Familie’ net in Gent optreden toen de cultuurwereld weer op slot ging. De dag van het optreden, bleek dan dat het alsnóg mocht, maar toen was het uiteraard al te laat. Dan sta je daar te kijken naar de maatregelen van de overheid, vreselijk is dat.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tessa Kraan

Met ‘Familie’ is er wel een Europese tour gepland dit voorjaar in naast Vlaamse steden onder andere Lyon, Madrid en Stuttgart. De show gaat over een gezin met twee dochters dat collectief beslist uit het leven te stappen. Naast Filip Peeters en An Miller staan ook hun twee dochters mee op het podium.

Quality time

“Of het niet confronterend is om zo’n stuk met je eigen gezin te spelen? Een deurenkomedie kan je het inderdaad niet echt noemen”, glimlacht Filip. “De repetitieperiode was erg pittig voor ons maar vanaf je voorstelling in elkaar zit, begin je gewoon te spelen, je job uit te voeren. We amuseren ons zelfs enorm goed, het is echt quality time voor ons gezin. Bezoekers vragen zich na de voorstelling af hoe we dat doen, eerst de zaal in volle ellende storten en nadien vrolijk op citytrip gaan”, lacht Filip. “Binnenkort verschijnt er ook een film van ‘Familie’.”

Wanneer de theater-, film- en televisiewereld weer op volle toeren kan draaien, is het gezin niet meteen van plan te stoppen met Les Soeur Miller. “We denken niet aan stoppen met onze taarten, nee. We hebben er te veel plezier aan. Je ziet ook meteen de appreciatie bij de mensen. Ze kopen een taart, steken een stuk in hun mond en tonen meteen voldoening. Weet je hoe lang het duurt om voldoening te krijgen bij de mensen wanneer je een film maakt?”, knipoogt hij.

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan

Volledig scherm © Tessa Kraan