Tarieven Liefkenshoektunnel op 1 januari omhoog

Merksem Nieuwe politiekan­toor in Merksem geopend

Het nieuwe regiokantoor in Merksem is maandag officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever (N-VA), districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) en korpschef Serge Muyters. Het kantoor is vanaf vandaag ook geopend voor klachten en aangiften.

21 november