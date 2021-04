Tapkraan, discolichten en tenten op lockdownfeestje onder de neus van de Antwerpse politie: 23 mensen betrapt

Column Luc Van der Kelen ziet geen logica meer: “Met duizenden op de trein moet kunnen maar twee knuffelcon­tac­ten thuis zou niet mogen?”

3 april De logica is nog ver te zoeken in het coronabeleid. Bij elke nieuwe maatregel wordt er oeverloos geleuterd en bijgevolg trekken vele jongeren er zich ook steeds minder van aan. Het duurt allemaal veel te lang en de gevolgen daarvan zijn te merken. Vijfduizend jongeren dicht bijeen dansend naar hun vrijheid. Maar ja, als partijvoorzitters zich niet aan de regels houden, welk argument hebben we dan nog. Donderdag in Brussel, straks in Antwerpen?