Tankwagen met chocomelk gekanteld op Antwerpse Ring: drie rijstroken opnieuw vrijgegeven, maar nog veel hinder

Antwerpen Seppe Nobels leidt vluchtelin­gen op tot chef-koks voor nieuw restaurant: “Verbaasd van hoeveel ik zelf bijleer”

6 mei “Asperges à la flamande? Eerder asperges à la Aleppo!” Sterrenchef Seppe Nobels is in de wolken van de nieuwe Instroom.Academy van vzw Gatam, waar 12 anderstalige nieuwkomers zes weken lang ondergedompeld worden in een culinair traject. Vanaf 2 juni tonen de chefs in spe twee maanden lang hun kookkunsten in het nieuwe pop-up restaurant Instroom aan de Scheldebocht.