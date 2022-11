Tanguy Ottomer brengt boek uit over Elixir d'Anvers: “Ik drink elke dag mijn borreltje Elixir”

AntwerpenEen kruidenlikeur met een typische gele kleur? Dat kan alleen maar Elixir d’Anvers zijn. FX de Beukelaer nv produceert het Antwerpse drankje al jaren volgens hetzelfde recept, in 2023 viert Elixir d’Anvers zijn 160ste verjaardag. Dat wordt onder andere gevierd met een boek over het Antwerpse goud, door stadsgids Tanguy Ottomer. “Het is een koffietafelboek. Of beter: een ‘Elixirtafelboek’.”

Elixir d’Anvers werd in 1863 voor het eerst gebrouwen door François-Xavier de Beukelaer. In 2023 zijn we 160 jaar later, en wordt het drankje nog altijd op dezelfde manier bereid, met 32 kruiden. Stadsgids Tanguy Ottomer was in 2013 ambassadeur van Elixir d’Anvers, toen het 150-jarig jubileum werd gevierd. Dit jaar mocht hij een boek schrijven over het Elixir, dat nu klaar is.

“Ik vind het fantastisch dat ik voor zo’n iconisch bedrijf mag schrijven”, aldus Ottomer. “Mijn bomma zou heel trots zijn: zij was een groot liefhebber van Elixir d’Anvers, ik leerde het drankje bij haar kennen. Als ik keelpijn had, kreeg ik steevast een glaasje Elixir. (lacht) Tot op de dag van vandaag drink ik elke dag mijn borreltje.”

Het boek vertelt de historie van Elixir d’Anvers, maar bevat ook een mooie collectie oude foto’s, reclameposters en verhalen. Enkele ambassadeurs, zoals Dominique Persoone en Seppe Nobels, delen hun favoriete recept met Elixir d’Anvers. “Het boek bevat alles wat je wilt weten over het Antwerpse goud”, aldus Ottomer.

Volledig scherm De cover van het boek over Elixir d'Anvers. © Luster

Volledig scherm De Beukelaer van Elixir d'Anvers poseert voor een buste. © Felix Archief

Verankerd in de stad

Even terug in de geschiedenis: het jaar 1863 was voor Antwerpen een belangrijk jaar, en niet enkel omdat Elixir d’Anvers toen werd uitgevonden. In 1863 werd ook de Scheldetol vrijgekocht, het begin van een gouden periode in de stad. “Het einde van de Scheldetol betekende een enorme economische groei voor Antwerpen", aldus Ottomer. “Niet toevallig datzelfde jaar werd voor de eerste keer Elixir d’Anvers gebrouwen, in de apotheek van François-Xavier De Beukelaer aan de Paardenmarkt.”

De brouwerij verhuisde een paar keer, om in 1894 te eindigen aan de Haantjeslei, waar het Elixir nog steeds gemaakt wordt. “De Haantjeslei ligt buiten de Leien, wat in die periode betekende: ver buiten het stadscentrum, ietwat landelijk zelfs. Nu is het er een woonwijk, maar toen was de buurt er nog niet volgebouwd. Als je vandaag de dag door de Haantjeslei wandelt, ruik je soms nog steeds het Elixir d’Anvers dat gebrouwen wordt. Dat Elixir zo verankerd is in Antwerpen, is uniek.”

Volledig scherm De stokerij van Elixir d'Anvers in de Haantjeslei. © Elixir d'Anvers

Volledig scherm De stokerij van Elixir d'Anvers. © Felix Archief

Familiebedrijf

Tanguy Ottomer heeft uiteraard nog een leuk weetje over Elixir d’Anvers. “Ik noem Elixir d’Anvers vaak de Coca-Cola van Antwerpen. Er zijn maar een handvol mensen die het recept van Coca-Cola kennen, en dat is niet anders bij Elixir d’Anvers. Er zijn zelfs meer mensen op de wereld die het geheime recept van Coca-Cola kennen, dan dat van Elixir. Maar drie personen weten hoe Elixir d’Anvers gemaakt wordt. Een daarvan is Ivan Nolet, de huidige zaakvoerder van FX de Beukelaer nv. Hij schept nog steeds de kruiden uit juten zakken om de juiste samenstelling van het Elixir te maken, zelfs de brouwer weet niet wat de exacte kruidencombinatie is. Maar opvolging is verzekerd: zijn zoon, Carl-Ivan Nolet, stapte mee in het bedrijf. Dat maakt Elixir zo sterk: het familiebedrijf is mee met zijn tijd, maar gebruikt toch al 160 jaar standvastig exact hetzelfde recept.”

Het boek is te koop via beroepsbelg.be (waar je ook een gesigneerd exemplaar kunt bestellen) en in de betere boekhandel voor 39,95 euro. “Het is een mooi koffietafelboek. Ik bedoel: een ‘Elixirtafelboek’”, besluit Ottomer.

Volledig scherm Tanguy Ottomer en Carl-Ivan Nolet met het boek over Elixir d'Anvers. © Klaas De Scheirder

