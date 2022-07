Tall Ships Races en het Bollekesfeest lokken 850.000 (!) bezoekers: “Antwerpen heeft fantastische dagen achter de rug”

Sinds vrijdag liggen er een veertigtal schepen van de Tall Ships Races aangemeerd in Antwerpen. Ze liggen verspreid in de dokken rond het MAS, het Kattendijkdok en aan de Scheldekaaien. Het was de zevende keer dat het evenement plaatsvond in de koekenstad, het eerst in 1993. Tegelijkertijd vond het Bollekesfeest plaats op de Grote Markt en de Groenplaats. Overal waren er optredens en de avond werd afgesloten met vuurwerk. Zoals steeds viel de traditionele Crew Parade in de smaak. Die trok zaterdag vanaf het Zuiderterras via de Kaaien en langs het MAS tot aan het Havenhuis.