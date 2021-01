Synagoge in Kievitwijk moet vier weken dicht: “De wet geldt voor iedereen”

Voetbal 1A Twee clean sheets op een rij voor Mike Vanhamel en Beerschot: “Geleden van toen ik nog haar had”

28 januari Drie wedstrijden onder de nieuwe trainer Will Still leverden Beerschot twee clean sheets op. Opvallend, want in 21 duels onder Hernan Losada hield paars-wit slechts één keer de nul. “Twee opeenvolgende matchen zonder tegengoal: dat is geleden van toen ik nog haar had”, lacht Beerschots doelman Mike Vanhamel (31).