“Sympathieke man, maar lakse advocaat die klanten voorliegt”: boze cliënten klagen topadvocaat Pol Vandemeulebroucke aan

AntwerpenMinstens vier cliënten zijn naar de Antwerpse stafhouder van de Orde van Advocaten gestapt om hun geld terug te eisen van de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. Eén van hen zegt 300.000 euro tegoed te hebben. “Ik heb geen eurocent van mijn cliënten achtergehouden”, zegt Vandemeulebroucke vol overtuiging. De strafpleiter is recent wel veroordeeld tot terugbetaling van 15.000 euro ereloon omdat hij maar half werk had geleverd.

Woensdag wordt het D-day voor strafpleiter Pol Vandemeulebroucke (57), bekend van zijn optredens in grote drugszaken en in de tv-series rond Danny Van Hamel (nvdr. de ontvoerder van Anthony De Clercq) en ‘Justice for All’. Vandemeulebroucke werd een jaar geleden veroordeeld tot 18 maanden celstraf omdat hij als advocaat een conflict tussen twee drugsbendes zou hebben opgelost en daarvoor met een ‘dikke enveloppe’ zou zijn betaald. Het hof van beroep in Antwerpen beslist woensdag of die straf van 18 maanden terecht is dan wel of Pol Vandemeulebroucke de vrijspraak verdient. De strafpleiter werd in het verleden al twee keer veroordeeld maar verkreeg in beroep telkens de vrijspraak.

De zaak in het hof van beroep is niet het enige probleem voor PVDM. Minstens vier gewezen cliënten hebben de jongste weken een klacht bij de Antwerpse stafhouder (de vertegenwoordiger van de Orde van Advocaten, nvdr) ingediend. Eén van hen is een zakenman uit het Kortrijkse. Hij betaalde naar eigen zeggen 42.000 euro aan Vandemeulebroucke om bewarend beslag te laten leggen op bezittingen van een gewezen zakenpartner.

De zakenman: “Maanden later stelde ik vast dat Vandemeulebroucke niets had gedaan. Er was geen beslag gelegd, er was zelfs geen verzoekschrift tot het leggen van beslag ingediend. Nochtans had Vandemeulebroucke mij gegarandeerd dat hij kort op de bal zou spelen. Ik vroeg een onderhoud met Vandemeulebroucke maar hij stelde dat altijd opnieuw uit. Mijn geduld is op.”

Een andere klacht komt van een Antwerpse zakenvrouw. Na zeven jaar wachten op zo’n 300.000 euro die Vandemeulebroucke voor haar zou hebben geïnd, stapte ook zij naar de stafhouder.

De gewezen cliënte: “De oplichter had een schuldbekentenis getekend. Pol Vandemeulebroucke zou als mijn advocaat het geld voor mij terughalen. Juridisch niet eenvoudig want het ging om een internationaal geschil. Ik had geen haast. Na een paar jaar liet Pol mij weten dat die 300.000 euro op zijn rekening stond. Hij zou ze overschrijven. Dan begon het uitstellen en uitvluchten zoeken. Het geld stond op rekening van een vriend. Die moest het nog doorstorten. Hij was mijn rekeningnummer kwijt. Er was een dringende zaak tussengekomen. Zo bleef dat jaren aanslepen.”

De vrouw diende ten einde raad vorige week een klacht in bij de stafhouder. Zij wil Vandemeulebroucke niet persoonlijk kwetsen. “Het is een fijne sympathieke man. Maar als advocaat is hij laks en liegt hij zijn klanten voor. Je verwacht toch niet dat je door je eigen advocaat zal worden opgelicht.”

Andere klanten die Pol Vandemeulebroucke cash betaalden en niet tevreden waren, doen niet de moeite om een klacht in te dienen.

“Pol beweerde dat mijn zaak door COVID was uitgesteld. Daarna lees ik in de pers dat ik ben veroordeeld. Mijn zaak was toch behandeld! Maar ik laat het zo, ik neem in beroep wel een andere advocaat”, zegt een buitenlandse zakenman.

“Geen eurocent”

Pol Vandemeulebroucke is stellig: op zijn bankrekeningen staat geen eurocent die niet van hem is. De strafpleiter heeft dat dinsdagmorgen ook aan de stafhouder laten weten. Een intern onderzoek door de stafhouder moet duidelijk maken of de klagers inderdaad geld tegoed hebben.

Pol Vandemeulebroucke: “Die zakenman uit Kortrijk heeft mij welgeteld 12.000 euro betaald. Correctie: de vader van die zakenman heeft dat betaald, netjes gestort op mijn rekening. En die zakenvrouw uit het Antwerpse heeft mij al die jaren een paar duizend euro honorarium betaald voor een geschil met haar ex-man, door wie zij beweerd opgelicht te zijn. Ik heb buitenlandse rekeningen van die man gecheckt maar geen geld gevonden. Ik heb nooit beweerd dat ik 300.000 euro voor haar zou geïncasseerd hebben.”

15.000 euro terugbetalen

Eén ontevreden klant van Pol Vandemeulebroucke heeft inmiddels wel zijn gram gehaald. Een drugsdealer uit Rumst had de advocaat voor 30.000 euro ingehuurd in een onderzoek naar een home-invasion. Terwijl de drugsdealer in de cel zat, waren zijn kompanen bij zijn vader binnengedrongen en hadden de tuin omgeploegd op zoek naar 1,4 miljoen euro drugsgeld.

De man was achteraf niet tevreden over de bijstand van Vandemeulebroucke en diende een klacht in bij de stafhouder. De strafpleiter verdedigde zich met een ‘timesheet’ met zijn prestaties maar die waren volgens de Taxatiecommissie van de Orde van Advocaten niet allemaal geleverd. Bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan de cliënt in de gevangenis was overdreven. De Orde verplichtte Pol Vandemeulebroucke tot terugbetaling van de helft van zijn ereloon, zijnde 15.155,25 euro.

De ontevreden klant wachtte vergeefs op zijn geld en stapte dan naar de ondernemingsrechtbank. Op 2 februari 2021 werd de strafpleiter definitief veroordeeld tot terugbetaling van 15.155 euro. De cliënt wacht nog op zijn geld.

