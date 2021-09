Supporters Frankfurt marcheren door centrum Antwerpen: politie houdt extra toezicht

AntwerpenDonderdagavond speelt Antwerp tegen Frankfurt in de Europa League voetbal. De eerste Duitse supporters kwamen woensdag al aan in Antwerpen. De politie treft maatregelen zowel in en rond het Bosuilstadion als in de binnenstad.

Op beelden van woensdagnacht is een grote groep voetbalsupporters te zien die over de Meirbrug wandelt. De twaalfde man van Frankfurt staat duidelijk paraat om vanavond te supporteren tijdens de tweede speeldag van de Europa League. Coach Brian Priske van Antwerp liet al weten dat hij gelooft in de overwinning van zijn ploeg. “Met ons vurig publiek achter ons is altijd alles mogelijk. Als we het niveau halen van op Olympiakos behoort een overwinning zeker tot de mogelijkheden”, zegt hij.

Door het bezoek van de Duitse supporters zal de Antwerpse politie de komende dagen extra werk hebben. Zowel in en rond het stadion als in de binnenstad worden maatregelen getroffen. “Er zijn verwachtingen dat een aantal supporters die geen ticket konden bemachtigen zich in de binnenstad zal ophouden. Daarom voorzien we extra toezicht. Dat is in de eerste plaats om escalatie te vermijden, maar uiteraard staan we ook klaar om in te grijpen mocht dat nodig zijn”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.

Of de supporters na de match meteen naar huis vertrekken of zullen overnachten in de stad is onzeker. De politie houdt rekening met beide mogelijkheden en is voorbereid op verschillende scenario’s.

De supporters van Frankfurt wandelden woensdagnacht over de Meirbrug. © rv