Supersupporter Koen (39) bedrukt schoenen met Antwerp-logo voor bekerfinale: “Verliezen? Dat kan. Maar we zullen altijd blijven zingen”

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: ‘Gevaar­lijk­ste fietspunt van Vlaanderen’ gaat op de schop

Het onveiligste fietspunt van héél Vlaanderen. Die twijfelachtige eer geniet het kruispunt Mechelsebrug-Elisabethlaan in het Antwerpse district Berchem sinds HLN vorig jaar zijn grootschalig fietsonderzoek VeloVeilig Vlaanderen hield. Gelukkig is er beterschap in zicht: het hele traject Elisabethlaan-Grotesteenweg-Mechelsebrug krijgt ‘as we speak’ een volledige make-over.