Succesvolle kickbokser doelwit van drugsaanslag in Biekorfstraat

Uitbraak van schurft in nieuw woonzorg­cen­trum Boschart in Deurne

In het nieuwe woonzorgcentrum Boschart in Deurne van de Orpea-groep is bij al zeker veertien bewoners scabiës of schurft vastgesteld. Die bewoners krijgen medicatie, ook de rest van de bewoners worden preventief verzorgd om de uitbraak onder controle te krijgen.