Succes voor Maximilien Van de Wiele op internationaal stripfestival met verhaal over tragedie Joegoslavische oorlogen: “Droom nu van volwaardig album”

Antwerpen/BrusselBelgië is een stripland en met Maximilien Van de Wiele (28) die afkomstig is van Antwerpen en nu in Brussel woont, dient zich nieuw talent aan. Van de Wiele zorgde voor een opgemerkte passage op het Internationaal Historisch Stripfestival ‘Can for Balkans’ in Brasov (Roemenië). Hij sleepte er een speciale vermelding in de wacht met een verhaal over de tragedie van Tuzla (Bosnië en Herzegovina) tijdens de Joegoslavische oorlogen in 1995.

‘Can for Balkans’ is een door Europa ondersteund project dat meer dialoog nastreeft over de geschiedenis van die Europese regio. “Er heersen veel clichés over de Balkan”, zegt Maximilien Van de Wiele. “Het project wil de culturele en sociale stereotiepen bestrijden. West-Europeanen hebben vaak een slecht beeld van de Balkanlanden.”

Verzoening en vrede

In totaal drongen 27 auteurs uit onder meer België, Roemenië, Oekraïne, Bulgarije en China door tot de finale. Een zeskoppige jury met Belgisch stripauteur Etienne Schréder keek naar de artistieke kwaliteit en de historische documentatie van de inzendingen. Daarnaast waren ook boodschappen van verzoening, vrede en tolerantie van belang.

De Grote Prijs van deze eerste editie ging naar de Roemeen Razvan Bronescu. Van de Wiele, graficus en cartoonist, behaalde een van de vijf bijzondere vermeldingen met ‘Tuzla’.

Bloedbad met 71 doden

“Dat had ik niet verwacht. Het was mijn eerste festival. In Tuzla zelf ben ik niet geweest, maar ik heb wel gesproken met een Balkanexpert. Het verhaal is gebaseerd op het bloedbad uit 1995 (op een markt kwamen bij een aanval van het Bosnisch-Servische leger 71 mensen om, red.). Jongeren hebben die oorlog niet meegemaakt, maar lijden onder het trauma ervan. Ik wou me via het hoofdpersonage verplaatsen in de geest van iemand die daar vandáág leeft.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een fragment uit het beeldverhaal 'Tuzla' van Maximilien Van de Wiele. © Maximilien Van de Wiele.

Expo in Brussel

Het goede nieuws is dat de tentoonstelling met de bekroonde stripwerken op tournee gaat en in december in Brussel landt, normaal gezien in het Belgisch-Roemeens cultureel huis. “Mijn volgende stap is dat ik graag een volwaardig album zou maken”, besluit Van de Wiele. Als inspiratiebron voor zijn stijl noemt hij onder meer Italiaanse striplegende Hugo Pratt, de schepper van Corto Maltese die in Brussel een stripmuur kreeg, en Japans manga-artiest Naoki Urasawa.

Volledig scherm Maximilien Van de Wiele dook in de tragiek van de Bosnisch-Servische oorlog voor zijn bekroond beeldverhaal over het zwaar getroffen Tuzla. © Maximilien Van de Wiele.

Volledig scherm Nog een extract uit het verhaal 'Tuzla' dat Maximilien Van de Wiele voor het internationaal historisch stripfestival in Roemenië maakte. © Maximilien Van de Wiele.

Volledig scherm Het Roemeense Brasov verwelkomde de bezoeker met een selectie van striptekeningen voor het internationaal festival. © RV

