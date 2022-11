Stuk veiliger fietsen voor leerlingen Sint-Annacollege: gloednieuw fietspad op middenberm Halewijnlaan

Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) reed het vernieuwde fietspad donderdag in. “Veel wijzigingen zijn aangereikt door leerlingen van het Sint-Annacollege die me in het voorjaar van 2020 bezochten. Ik herinner me de klas van meester Laenens nog levendig. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met hun goed gemaakt huiswerk.”