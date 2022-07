Studie UAntwerpen toont aan: “Plasticafval kan massaal dienst doen als grondstof voor petrochemie”

Antwerpen/Edegem Leiding­breuk zorgt voor ondergelo­pen garage en straat

Bij een leidingbreuk is maandagavond een ondergrondse parkeergarage onder water gelopen op het Rucaplein. Rond 20u45 sloegen buurtbewoners alarm. Het water sloeg een gat in het voetpad op het plein in de buurt van de universiteit en stroomde weg naar de lagergelegen garages. De brandweer kwam ter plaatse om het lek te dichten en de kelders met zandzakken af te sluiten.

5 juli