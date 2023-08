Studentenresto's van UAntwerp bannen rood vlees van de kaart: “De helft van de bestelde maaltijden is nu al vegan of veggie”

Universiteit Antwerpen streeft met het Climate Action Plan naar een meer ecologische universiteit. Dat doet UAntwerpen onder andere door het menu in de studentenrestaurants voor 80 procent vegan of veggie te maken, en vliegreizen voor personeel af te raden. Opmerkelijk: rood vlees verdwijnt volledig van de kaart.

In 2018 bedroeg de uitstoot van UAntwerpen 41.882 ton CO2. Dat is even veel koolstofdioxide die wordt uitgestoten als bij een autorit van 160 miljoen kilometer. Om volledig klimaatneutraal te worden tegen 2030 moet de uitstoot van de universiteit elk jaar met 4,6% dalen.

Daarvoor kan de universiteit rekenen op het UAntwerp Climate Team: een groep bestaande uit meer dan 250 professoren, onderzoekers, studenten en administratief personeel die actief zoekt naar oplossingen om de universiteit te vergroenen.

Energiezuinige gebouwen

De grootste verbruiker op de campussen blijft het gasverbruik in de gebouwen, goed voor 39% van de totale ecologische voetafdruk. Tussen 2018 en 2021 daalde het verbruik van stookolie met 54,2%. Voor de elektriciteit, die de universiteit overigens volledig aankoopt als groene stroom, was er een daling van bijna 10%. UAntwerpen blijft ook de volgende jaren inzetten op energiezuinige gebouwen. Zo zal een deel van het Departement Biologie op Campus Drie Eiken in de toekomst zijn intrek kunnen nemen in een nieuw, duurzaam gebouw.

Met een aandeel van 34% (12% woon-werkverkeer van personeelsleden en 22% studentpendelaars) laat ook de mobiliteit tussen en op de UAntwerpen-campussen een grote klimaatvoetafdruk achter. De Universiteit Antwerpen ambieert om minstens 85% van de verplaatsingen van het personeel te voet, per fiets, elektrische fiets, e-scooter of openbaar vervoer te laten gebeuren.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De stadscampus van UAntwerpen in de Prinsstraat. © Tessa Kraan

Meer groen op het bord

Ook op de menukaart in de studentrestaurants is er ruimte voor verbetering, meent het UAntwerp Climate Team. Tegen 2030 zou 80% van de maaltijden die aangeboden worden in de Komida’s vegan of vegetarisch moeten zijn.

“Rood en bewerkt vlees moet van de kaart verdwijnen”, zegt klimaatcoördinator Matthias Verstraeten. “Vlees (gevogelte en varken) en vis (geen roofvissen) dat toch nog wordt geserveerd, moet duurzaam gekweekt zijn. Uit de cijfers blijkt trouwens dat ook vandaag al de vleesvervangers in de smaak vallen bij de studenten. Tussen januari en oktober 2022 was 55% van de bestelde maaltijden in Komida vegan of vegetarisch.”

Vliegtuig

Om onnodige vliegreizen te ontraden, besliste de universiteit dat vliegen niet meer is toegestaan naar bestemmingen die vanuit het station Antwerpen-Centraal op minder dan acht uur met de trein bereikbaar zijn, op voorwaarde dat de reiziger tijdens de reis niet ergens moet overnachten. Maar: academici worden niet alleen geëvalueerd op basis van hun publicaties of onderwijstaken, ook het aantal bijgewoonde internationale conferenties speelt mee bij hun eindbeoordeling. Om de luchtvervuiling echt aan te pakken, is het dus nodig om internationale reizen niet meer te beschouwen als een academisch criterium, wordt benadrukt in het actieplan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.