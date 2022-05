Studenten zitten samen met Jinnih Beels over welkomstrituelen

AntwerpenOp woensdag 11 mei verwelkomden STAN, stad Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg alle studentenvertegenwoordigers en presidia voor een panelgesprek met schepen Jinnih Beels (Vooruit) over welkomstrituelen met aansluitend een namiddag vol workshops in het Zuiderpershuis. Het doop- en feestcharter kwam ook dit jaar uitgebreid aan bod in de verschillende workshops.

Voor de elfde keer kwamen de nieuw verkozen presidia en studentenraden samen in het Zuiderpershuis voor een kick-off om voorbereid te kunnen starten aan het nieuwe academiejaar. Dit academiejaar staat in teken van het Grote Doopdebat, een participatief traject waarin STAN en stad Antwerpen samenwerken met studenten en de hogere onderwijsinstellingen. In dit traject gaan ze in dialoog over welkomstrituelen, waaronder ook het dopen.

Inspiratiegids

Het resultaat van dit traject vertaalt zich in een inspiratiegids met voorwaarden, afspraken en ideeën van en voor studenten. Op de kick-off gaf men een preview van deze inspiratiegids en reflecteerden de deelnemers over het traject tot hiertoe. Schepen voor Jeugd en Onderwijs Jinnih Beels, algemeen directeur van Karel de Grote Hogeschool Veerle Hendrickx, procesbegeleidster Dette van Zeeland en enkele studenten tekenden present voor een panelgesprek.

“Ze hebben er lang op moeten wachten, maar na twee jaar kunnen onze studenten eindelijk weer activiteiten organiseren”, aldus Jinnih Beels. “Voor hen een van de manieren om sociale netwerken uit te bouwen en met elkaar te verbinden. Maar we willen ook zorgen dat ze dat in een veilig klimaat en op een hedendaagse manier kunnen doen, die ook door henzelf wordt gedragen. Samen met hen werken we daarom aan een inspiratiegids voor welkomstrituelen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op woensdag 11 mei verwelkomen STAN, stad Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg alle studentenvertegenwoordigers en presidia voor een panelgesprek over welkomstrituelen met aansluitend een namiddag vol workshops in het Zuiderpershuis. © Klaas De Scheirder

Workshops

In het doop-en feestcharter staat ook dat studenten overlast in de studentenbuurt tot een minimum moeten beperken. Tijdens de kick-off konden de presidia en studentenvertegenwoordigers verschillende workshops volgen om studenten te ondersteunen in dit engagement.De workshops behandelden onderwerpen als mentaal welzijn, omgaan met alcohol en hoe reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast konden studenten ook een mediatraining of EHBO-workshop volgen en staan de lokale politie en buurtregisseur klaar om met hen in gesprek te gaan.

Volledig scherm Op woensdag 11 mei verwelkomen STAN, stad Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg alle studentenvertegenwoordigers en presidia voor een panelgesprek over welkomstrituelen met aansluitend een namiddag vol workshops in het Zuiderpershuis. © Klaas De Scheirder