Studenten stalken Antwerps cultuurschepen bij elke publieke verschijning: “Ze weigert te spreken met ons, terwijl ze maar tien meter verder staat”

De stad moet besparen door onder andere de energiecrisis en geïndexeerde lonen van personeel. Dat geld wordt onder andere gezocht in het cultuurveld. De structurele subsidies worden niet geïndexeerd en de projectsubsidiepot - waar vooral jonge, beginnende kunstenaars beroep op doen - van 720.000 euro per jaar wordt voor minstens drie jaar geschrapt. De verantwoordelijke daarvoor is cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die al wekenlang kop van Jut is van de cultuursector, in het bijzonder de hardst getroffen studenten.

“Radicaler”

Na een week protesteren aan het stadhuis beloofden de studenten radicalere en meer gerichte acties te ondernemen. Ze hebben niet gelogen. Eerder deze week zetten ze de gemeenteraad in Antwerpen op stelten nadat ze de schepen niet konden onderscheppen. Ze werd namelijk door de politie langs een zij-ingang het stadhuis ingeleid. Woensdagavond probeerden de studenten Ait Daoud opnieuw te onderscheppen aan het Plantin-Moretusmuseum, waar ze een nieuwe expo opende. Ook toen kon ze via een andere ingang de studenten ontlopen.

Quote Waar blijft de dialoog? Shame on you Nabilla, schaam u! Jonge kunstenaars

Volledig scherm De inhuldiging van de nieuwe sculptuur doet zich voor op het voorplein voor het museum, de schepen is daar een vogel voor de kat, maar de politie grijpt in. © Klaas De Scheirder

Prooi

Vrijdagmiddag dan staat er opnieuw een verplicht bezoekje op het programma van de schepen, voor de poorten van het vernieuwde Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) wordt namelijk een nieuwe sculptuur voorgesteld. Nadeel voor de schepen: die sculptuur staat buiten op het voorplein, en niet ín het gebouw, waardoor ze een gemakkelijke prooi is voor haar stalkende studenten. Een twintigtal agenten kunnen de studenten op een zekere afstand houden, maar niet hun geschreeuw en gejoel. De speech van de schepen wordt dan ook duchtig verstoord.

Volledig scherm Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) wordt al de hele week gestalkt, de studenten eisen een gesprek met haar. © Klaas De Scheirder

Dialoog?

“De schepen weigert met ons in dialoog te gaan”, zucht Tibbe Walckiers, één van de drijvende krachten achter ‘For Future’, de benaming voor het cultuurprotest. “Dat is het enige dat we vragen, een gesprek. We beseffen dat er bespaard moet worden, óók bij cultuur, maar misschien niet bij de zwakste schakel van cultuur, namelijk jonge artiesten?”

“Ze verwijst naar het gesprek dat we met het kabinet cultuur hebben gehouden, maar daar was ze niet eens aanwezig”, gaat Walckiers verder. “Van de politie vernemen we nu dat ze niet wil spreken tot de volgende gemeenteraad, over een maand dus. Dat horen we dan van de politie, niet van haar, terwijl ze daar staat, tien meter verder. Ze heeft ons al twintig keer aangekeken, ze ziet ons hier gewoon staan. Maar spreken met ons?” Ondertussen roepen de studenten Ait Daoud nog wat toe. “Waar blijft de dialoog? Shame on you Nabilla, schaam u!”

Maar hoe lang gaat dit kat-en-muisspel nog duren?

Volledig scherm Studenten proberen Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) opnieuw te onderscheppen. Deze keer aan het KMSKA in Antwerpen, waar de schepen een nieuwe sculptuur inhuldigt. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De inhuldiging van dit nieuwe beeld wordt verstoord door de studenten. © Klaas De Scheirder

