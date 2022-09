Student Arne (23) kwalificeerde zich voor Ironman in Hawaï: “Ik oefen op mijn eentje met behulp van trainingsschema’s”

AntwerpenEind augustus kwalificeerde student Arne Flothman (23) zich voor het Ironman wereldkampioenschap triatlon in Hawaï. Deze straffe prestatie bereikte hij na slechts twee jaar trainen. Als amateuratleet draait hij zelf op voor de kosten van zijn deelname, daarom houdt hij een inzamelingsactie. “Het goedkoopste verblijf dat ik heb gevonden is 10.000 euro voor anderhalve week.”

Eind september neemt Arne het vliegtuig naar Hawaï. Daar zal hij deelnemen aan het Ironman wereldkampioenschap triatlon. Tijdens deze race nemen atleten van over de hele wereld het tegen elkaar op. Zo snel mogelijk leggen ze maar liefst 3,8 kilometer zwemmend, 180 kilometer fietsend en 42 kilometer lopend af. De meeste deelnemers zijn professionele sporters of laten zich begeleiden door trainers en coaches. Arne zal de strijd er op zijn eentje voeren. Ook trainen doet hij alleen zonder professionele begeleiding. Naast deze fysieke inspanning vindt Arne nog energie om voltijds te studeren én te genieten van het studentenleven.

Nieuwe uitdaging

Je zou het gezien zijn knappe prestaties niet verwachten, maar Arne begon slechts twee jaar geleden met triatlon. “Ik was van plan om een roadtrip te maken door Amerika, maar toen de coronapandemie uitbrak ging dat niet meer door. Dan heb ik besloten om het geld van die reis aan triatlon te besteden. Ik had al enkele marathons gelopen en wilde een nieuwe uitdaging, daarom schreef ik me in voor de Ironman kwalificatierace in Italië”, vertelt hij. Om zich voor te bereiden op deze grootse uitdaging, trainde Arne zes dagen per week. “Ik was altijd al sportief maar dit was nieuw voor mij. Voor het zwemmen leerde ik eerst de juiste techniek aan. Lopen kon ik al redelijk goed, maar voor het fietsen moest ik stevig trainen. Ik stak ook heel wat tijd in het zoeken naar de juiste trainingsschema’s.”

Vorig jaar nam Arne deel aan zijn eerste race in Italië met als doel om te finishen onder de 12 uur. Tot zijn verbazing kwam hij al over de eindmeet na 10,33 uur. “Ik had niet verwacht dat ik zo snel ging zijn. Vanaf toen droomde ik van een deelname aan Ironman in Hawaï. Daarvoor moest ik eerst een kwalificatiewedstrijd winnen, dus ik schreef me in voor die van Maastricht.” Na een jaar nog intensiever trainen, behaalde Arne er in augustus de vierde plaats in zijn leeftijdscategorie. “Er was slechts één kwalificatieticket voor Hawaï. Omdat de drie eersten niet wilden deelnemen is dat naar mij gegaan. Ik was heel blij dat mijn doel daarmee behaald was!”

Prijskaartje

Een deelname aan Ironman is voor veel atleten een droom, maar er hangt ook een serieus prijskaartje aan vast. “Het inschrijvingsgeld is 1200 euro en omdat ik laat gekwalificeerd was, zaten de meeste hotels al vol. Het goedkoopste verblijf dat ik heb gevonden, kost 10.000 euro voor anderhalve week. Daarnaast betaal ik ook de vlucht, de kledij en het professioneel materiaal voor de drie sporten.” Om dit allemaal te kunnen bekostigen houdt Arne een inzamelactie. “Ik verkoop biermandjes aan vrienden en familie. Bier is mijn tweede passie, ik zit dan ook in de studentenclub Abundantia van de Duvelliefhebbers. Ik ben blij met alle steun, want zonder zou ik niet naar Hawaï kunnen vertrekken”, vertelt hij.

In Hawaï hoopt Arne om te finishen onder de tien uur, een kwartier sneller dan zijn laatste race. “De omstandigheden zijn daar natuurlijk anders: het is er warmer en vochtiger. Het mentale spel is heel belangrijk. Bij het fietsen heb ik nooit het gevoel dat ik wil opgeven, maar bij het lopen krijg ik het vanaf de dertigste moeilijker om mijn benen verder te krijgen. Daarnaast ga ik strikt letten op mijn voeding, want als je daarmee iets verkeerd doet heb je de grootste kans om niet te finishen. Ik gebruik mijn eigen energiegels en water met zouttabletjes.”

Als het kan zou Arne graag professioneel triatleet worden. “Ik studeer volgend jaar af in de richting elektromechanica maar twijfel over wat ik nadien ga doen. Mogelijk ga ik voor driekwart werken en gebruik ik de rest van de tijd om te trainen. Ik zie nog wel. Momenteel focus ik mij vooral op Ironman in Hawaï!”

Arne Flothman met zijn broer aan de finish van de kwalificatiewedstrijd. © rv

Arne Flothman tijdens de triatlon in Maastricht. © rv

Arne Flothman tijdens de triatlon in Maastricht. © rv

