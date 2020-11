Strengere aanpak lockdownfeestjes door parket: “Minderjarigen worden meteen gearresteerd”

“De afgelopen dagen zijn er bijzonder veel van dergelijke feiten in Antwerpen gemeld”, laat Kristof Aerts weten. “Vooral in Schoten zagen we dat lokale politiepatrouilles hun handen er vol mee hadden om een groot aantal lockdownfeestjes stil te leggen. Anderhalf uur later, echter, konden ze alweer terugkomen omdat de waarschuwingen van de inspecteurs botweg in de wind werden geslagen. Zodoende hebben we vandaag besloten om ook onze maatregelen te verscherpen.”