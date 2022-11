Straks nieuwe discotheek op Linkeroever of Blue Gate-site? Stad wil clubuitbaters en projectontwikkelaars samenbrengen aan de Ring

Twee edities geleden op het nightlife-debat van Full Circle beloofde de schepen al werk te maken van een locatie-onderzoek. Waar in de stad is nog nachtleven welkom en waar niet? Een half jaar later werden daarvan de eerste resultaten bekend gemaakt. Niet enkel werden enkele nachtzones voorgesteld, ook zouden ze beschermd worden volgens het ‘agent of change’-principe. Dat wil zeggen dat de sector beschermd wordt tegen toekomstige gentrificatie en nieuwe buurtbewoners.

Lees ook PREMIUM Niet enkel grote nachtclubs maar ook danscafés en horeca beschermd tegen gentrificatie? Antwerps nachtleven in debat met stadsbestuur

Vijf nachtzonees

De stad kwam toen met acht potentiële locaties, met kelders onder de oude Belgacomsite - zowaar bínnen de Leien - en onder de A-Tower als meest opmerkelijke plekken. Intussen zijn we anderhalf jaar later en zijn beide locaties geschrapt van het locatie-onderzoek. Het college van schepenen en burgemeester keurde intussen vijf nachtzones goed. Al die locaties voldoen aan een aantal criteria zoals veiligheid, afstand tot bewoning, draagkracht van de buurt, bereikbaarheid met zowel openbaar vervoer, fiets als wagen, parkeermogelijkheden en de nabijheid van horeca.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Schepen Koen Kennis (N-VA) en horecamanager Zara De Meyer werken aan een plan voor een beter nachtleven in Antwerpen. © Klaas De Scheirder

Het gaat om vijf locaties die eerder al bekend waren. Het Straatsburgdok aan Kinepolis, de droogdokken aan de Mexico- en Kempeneilanden, de Posthofbrug aan Berchem-Station, de site rond feestzaal en jeugdcentrum Zappa op het Kiel en de omgeving van Antwerp Expo, ook op het Kiel.

Feesten aan de Ring?

Op het debat woensdagavond hintte schepen voor lokale economie Koen Kennis (N-VA) echter naar nieuwe locaties die op het traject liggen van de werken aan de Ring. “We kijken dan bijvoorbeeld naar het knooppunt Zuid, waar de duurzame bedrijvensite Blue Gate ligt en al nachtleven mogelijk is in Plein Publiek”, bevestigt Kennis donderdag. “Maar evengoed op Linkeroever, in de kmo-zone in ontwikkeling waar onder andere het Mediahuis gevestigd is.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook aan Katwilgweg op Linkeroever is er ruimte voor een nachtzone volgens de schepen (archiefbeeld). © rv

“Het is niet zozeer een oproep van de stad naar potentiële clubuitbaters om te gaan praten met de ontwikkelaars die op die locaties bezig zijn, maar eerder een uitnodiging”, gaat de schepen verder. “Moest er interesse zijn, willen wij als stad ondernemer en projectontwikkelaar helpen samen te brengen. Want wij zien in deze locaties - net zoals de andere vijf nachtzones die overbleven - heel wat potentieel qua bereikbaarheid, zonder veel overlast te veroorzaken. Op die manier willen we nachtleven een plaats geven, en mogelijke miserie voorkomen.”

Reeds beweging

In de wandelgangen klinkt het dat projectontwikkelaars en eigenaars van gebouwen in die zones wel degelijk interesse hebben in nachtleven, maar daar kan de schepen voorlopig nog niks over zeggen. Ook klinkt het achter de schermen dat er werk gemaakt wordt van nieuwe feestinfrastructuur aan Berchem-Station, geïntegreerd in een nog nieuw op te bouwen parkeergebouw met verschillende verdiepingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.